Mit schicker Post-Torte: Neues Zustellzentrum in Sachsen eröffnet

Großenhain - Die Deutsche Post und DHL haben im Landkreis Meißen einen neuen Zustellstützpunkt eröffnet.

Vom neuen Zustellzentrum in Großenhain aus sollen täglich rund 25.000 Haushalte mit Paketen und Briefen beliefert werden. © FISCHERPRESS / Matthias Fischer

Im Rahmen des nach eigenen Angaben "größten Umbruchs" der Firmengeschichte wurde am Donnerstag in Großenhain ein neuer Standort eingeweiht, von dem aus täglich rund 25.000 Haushalte im Norden des Landkreises mit Briefen und Paketen beliefert werden sollen.

Die DHL Group bezeichnete das mit hochmoderner Technik (Photovoltaikanlage, Wärmepumpe und 45 Ladepunkten für E-Lieferfahrzeuge) ausgestattete Zustellzentrum an der Ortrander Straße als "zentralen Baustein" für die Zustellungen in Großenhain, Gröditz sowie in mehreren umliegenden Gemeinden.

Für die Region versprach das Unternehmen stabile und effiziente Prozesse, um den "logistischen Anforderungen der nächsten Jahre" gerecht zu werden. Durch eine bessere Kombination von Brief- und Paketzustellungen (Verbundzustellung) würden zugleich die Emissionen reduziert werden.

Insgesamt 80 Mitarbeiter sollen im neuen Zustellstützpunkt beschäftigt werden können. Zur feierlichen Eröffnung hatte eine Mitarbeiterin direkt mal eine schicke Post-Torte gebacken.