New York, New York: Musiker aus Sachsen haben ihren großen Auftritt in der Metropole

New York City/Bad Lausick - Für die Musiker der Sächsischen Bläserphilharmonie hat sich in New York ein Traum erfüllt. Das preisgekrönte Ensemble gastierte am Ostermontag in der renommierten Carnegie Hall in der US -Metropole.

Das Orchester kam am Montagabend in der Carnegie Hall richtig gut an. © Anne Pollmann

Im Rahmen des New York International Music Festivals spielte das Orchester am Montagabend (Ortszeit) unter anderem Stücke von Johann Sebastian Bach und Richard Wagner, und erntete begeisterten Applaus in dem berühmten Konzerthaus.

Es sei eine große Ehre, die Reise nach New York mit seinem Orchester machen zu dürfen, sagte Chefdirigent Peter Sommerer der dpa. "Dass uns unsere Musik bis in die Carnegie Hall getragen hat, ist eine ganz große Freude."

Das Orchester ist mit mehr als 30 Musikern und Musikerinnen angereist. Unter anderem Tuba und Posaunen hatten dabei eigene Plätze im Flieger, so eine Sprecherin.

Finanziert wurde die Reise durch ein Crowdfunding.