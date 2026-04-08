Niemand fühlt sich verantwortlich! Amselfallbaude fault dem Verfall entgegen

Hohnstein - Entlang des rauschenden Grünbachs im Tal des Amselgrunds schlummert die mehr als 150 Jahre alte Amselfallbaude. Über Generationen hinweg standen hier Wanderer für eine kühle Limo Schlange. Das ist längst Geschichte: Ein mit grünen Netzen verhülltes Gerüst verschleiert die einst so beliebte Einkehr und lässt sie zunehmend verwittern.

Ob die Amselfallbaude jemals wieder öffnen wird, steht in den Sternen. © Thomas Türpe

Der Grund: 2017 stürzten Felsen auf Gebäude und Weg. Seitdem ist alles dicht. Eigentümer ist der Freistaat, doch die Verantwortung schieben sich mehrere Ämter seither hin und her.

Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (45, SPD) ist sauer: "Nach der Wende wurden Millionen reingesteckt. Nun fault uns die Baude weg." Für ihn ist klar: "Im Prinzip kann das weggerissen werden."

Der hauptverantwortliche Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) hält dagegen: "Die Sicherheit für Leib und Leben hat oberste Priorität", betont Sprecher Dirk Reelfs (64).

Zwar wurden Felsen mit Stahlseilen abgesichert und ein Gerüsttunnel für Wanderer errichtet. Das reicht allerdings nur für den täglichen Wanderverkehr. Es bleibt ein 15-prozentiges Restrisiko für Steinschläge. Somit bräuchte die Baude als Aufenthaltsort höhere Standards, weiß SIB-Sprecher Reelfs.