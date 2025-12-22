Niemand weiß, wo sie sind: Hunderte Menschen in Sachsen gelten als vermisst

Dresden - Wo sind sie nur? Dieser Tage gelten 338 Menschen in Sachsen als vermisst. Oft klären sich die Fälle schnell, manche sind jedoch auch nach Jahrzehnten noch offen. Und wieder andere enden tragisch.

Manche Vermisste sind schon seit Jahrzehnten verschwunden. © 123rf/gladkov

Besondere Eile ist bei Minderjährigen geboten, sie gelten gleich ab Verschwinden als vermisst. "Es wird grundsätzlich eine Gefahr für Leib und Leben angenommen, bis Erkenntnisse oder Ermittlungen anderes ergeben", erklärt ein LKA-Sprecher.

Anders bei gesunden Erwachsenen: Da diese ihren Aufenthaltsort frei wählen können und sich nirgends abmelden müssen, dauert es oft länger, bis die Polizei eine Fahndung aufnimmt.

Anfang Dezember galten 133 Jugendliche und 62 Kinder als vermisst. Wobei sich die Zahlen täglich ändern. Denn jeden Tag werden neue Anzeigen aufgenommen, ebenso oft tauchen auch vermisste Personen wieder auf.

Zuerst schaut sich die Polizei in allen Fällen bei Freunden und Angehörigen um, prüft mögliche Aufenthaltsorte.