No Angels kehren nach Sachsen zurück

Zwickau - Am 9. November 2001 standen die No Angels zum ersten Mal in der Zwickauer Stadthalle auf der Bühne - vor 5500 Fans. Jetzt kommen die Engel zurück.

Die No Angels waren im Jahr 2000 als Sieger aus der ersten Staffel der Casting-Show "Popstars" hervorgegangen. In diesem Jahr veröffentlichte die Band mit "It's Christmas" ihr erstes Weihnachtsalbum und erreichte damit die Top 10 der deutschen Charts. © PR

Zum 25-jährigen Bandjubiläum machen die vier Sängerinnen am 4. Juli 2026 auf ihrer großen Sommertour Station auf der Freilichtbühne (Ticketpreise ab 68 Euro).

Songs wie "Daylight In Your Eyes" und "There Must Be An Angel" sollen wieder für Gänsehaut und kreischende Fans sorgen.