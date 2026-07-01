22 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vor Ort: Mehrere Explosionen in Werkstatt in Ostsachsen

Schleife (LK Görlitz) - Als sie dort ankamen, war ihnen schnell klar: Es musste Verstärkung anrücken! Insgesamt 22 Fahrzeuge der Feuerwehr waren am Ende in der Gemeinde Schleife im Landkreis Görlitz im Einsatz. Grund dafür war mehr als nur ein Brand in einer Werkstatt am Mittwochnachmittag: Da dort vermutlich Batterien gelagert waren, gab es nach dem Brandausbruch mehrere Explosionen!

Insgesamt 22 Fahrzeuge rückten in der Gemeinde Schleife an. © xcitepress/Pascal Gottschling

Gegen 14.24 Uhr rückten die ersten Fahrzeuge der Rettungskräfte aus, wie der Schichtführer der Leitstelle Feuerwehr Ostsachsen (Hoyerswerda) gegenüber TAG24 sagte.

Zunächst habe es eine Verpuffung gegeben, danach eine "starke Verrauchung". Aufgrund der Explosionen hätten die ersten Kräfte nur von außen löschen können, so der Schichtführer.

Im Verlauf der Rettungsaktion rückten immer mehr Kräfte an, brachten weitere Atemschutzmasken mit, um der Lage Herr zu werden.

Später musste die Feuerwehr das Dach der Werkstatt öffnen. Gegen 16 Uhr dann die gute Nachricht: Feuer gelöscht. Erste Kräfte rückten wenige Minuten später wieder ab.