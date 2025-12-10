Brücke vom Einsturz bedroht: Keine Züge auf Bahnstrecke Zittau-Ebersbach

Zittau - Streckensperrung im Dreiländereck! Zwischen Zittau und Ebersbach fahren keine Züge. Grund dafür ist eine einsturzgefährdete Brücke.

Wer zwischen Ebersbach und Zittau mit dem ÖPNV reisen möchte, muss auf den Ersatzverkehr umsteigen. Züge können wegen einer einsturzgefährdeten Brücke nicht fahren. © Thomas Türpe

Der ohnehin in die Jahre gekommenen Eisenbahnbrücke am Kummersberg droht der Einsturz.

Das geht aus einer Meldung aus dem Strecken-Info Portal der Deutschen Bahn hervor.

"Aufgrund einer einsturzgefährdeten Brücke ist der Zugverkehr zwischen Ebersbach und Zittau bis auf Weiteres eingestellt", informiert die Deutsche Bahn am Mittwoch auf Reise-Anfragen zwischen den beiden Städten in der Oberlausitz.

Ein Ersatzverkehr zwischen Zittau und Mittelherwigsdorf wurde eingerichtet.

Wie der MDR schreibt, wollen die Zittauer und die Stadtverwaltung am Donnerstag gemeinsam über das weitere Vorgehen beraten.