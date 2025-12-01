Grenzkontrolle behindert: Süßer Vierbeiner macht Bekanntschaft mit Staatsgewalt
Zittau - Ein süßer Vierbeiner hat auf der B178 bei Zittau eine Grenzkontrollstelle kurzzeitig lahmgelegt.
Am Freitagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, lief der kleine Hund zwischen den Autos hin und her und brachte den Verkehr zum Stillstand, wie die Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Montag mitteilte.
Ein Frauchen oder Herrchen war weit und breit nicht in Sicht. Deshalb machte die Fellnase kurzerhand Bekanntschaft mit der Staatsgewalt.
Die Beamten mussten den Hund schließlich "in Gewahrsam nehmen", schrieb die Polizei schmunzelnd.
Der Hund wurde anschließend an ein regionales Tierheim übergeben. Sollte er jemandem entlaufen sein, können sich Besitzer unter der Telefonnummer 0358676020 bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach melden.
Titelfoto: Bildmontage: Bundespolizeiinspektion Ebersbach