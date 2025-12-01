Grenzkontrolle behindert: Süßer Vierbeiner macht Bekanntschaft mit Staatsgewalt

Zittau - Ein süßer Vierbeiner hat auf der B178 bei Zittau eine Grenzkontrollstelle kurzzeitig lahmgelegt.

Zu süß, um wegen der Verzögerung bei den Grenzkontrollen sauer zu sein: Dieser entlaufende Hund wartet nun in einem Tierheim auf seine Besitzer. © Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Am Freitagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, lief der kleine Hund zwischen den Autos hin und her und brachte den Verkehr zum Stillstand, wie die Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Montag mitteilte.

Ein Frauchen oder Herrchen war weit und breit nicht in Sicht. Deshalb machte die Fellnase kurzerhand Bekanntschaft mit der Staatsgewalt.

Die Beamten mussten den Hund schließlich "in Gewahrsam nehmen", schrieb die Polizei schmunzelnd.