Feuer-Drama in der Oberlausitz: Sohn soll Haus in Brand gesteckt haben

Großhennersdorf - Mit schweren Verletzungen wurden am frühen Dienstagmorgen Helga K. (86) und ihr 64-jähriger Sohn Enrico aus dem brennenden Wohnhaus in der Unteren Dorfstraße in Großhennersdorf (Oberlausitz) gerettet. Der Sohn soll das Familienhaus in Brand gesteckt haben.

Dichte Rauchschwaden waberten aus dem brennenden Haus und hüllten Großhennersdorf ein. © xcitepress/Thomas Baier

Görlitzer Kripo und Brandursachenermittler sind sich einig, dass Brandstiftung der Grund für das verheerende Feuer war.

"Gegen den Sohn wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Verbindung mit schwerer Brandstiftung ermittelt", teilt eine Görlitzer Polizeisprecherin mit.