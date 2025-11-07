Feuer-Drama in der Oberlausitz: Sohn soll Haus in Brand gesteckt haben
Großhennersdorf - Mit schweren Verletzungen wurden am frühen Dienstagmorgen Helga K. (86) und ihr 64-jähriger Sohn Enrico aus dem brennenden Wohnhaus in der Unteren Dorfstraße in Großhennersdorf (Oberlausitz) gerettet. Der Sohn soll das Familienhaus in Brand gesteckt haben.
Görlitzer Kripo und Brandursachenermittler sind sich einig, dass Brandstiftung der Grund für das verheerende Feuer war.
"Gegen den Sohn wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Verbindung mit schwerer Brandstiftung ermittelt", teilt eine Görlitzer Polizeisprecherin mit.
Sowohl die Mutter als auch der Sohn wurden per Rettungshubschrauber in Spezialkliniken geflogen, seien aufgrund der schweren Verletzungen weiterhin nicht vernehmungsfähig.
Das einstige Haus der zweiköpfigen Familie ist nicht mehr bewohnbar.
