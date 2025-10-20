Navis sorgen in dieser Region für Chaos und reichlich Schäden

Weißenberg - Schäden an Gebäuden, kaputte Leitungen, viel Verkehr: Wenn Navigations-Apps den Verkehr durch kleine Orte lenken, wird es für Bewohner mitunter unerträglich. Ein krasses Beispiel findet sich in der Oberlausitz .

Der Marktplatz von Weißenberg mit dem gelben Rathaus. © Holm Helis

Wer mit dem Auto unterwegs ist, vertraut in der Regel auf Navigationssoftware - mitunter auch, wenn diese der Straßenbeschilderung widerspricht.

Das hat für manche Kommunen in Sachsen drastische Folgen, wie etwa Jürgen Arlt berichtet.

Seit 2015 ist er parteiloser Bürgermeister der kleinen Stadt Weißenberg in der Oberlausitz direkt an der A 4. Jahrelang litt die 3000-Einwohner-Kommune unter einem absurden Verkehrsaufkommen - direkt über den schick gepflasterten Marktplatz, vorbei am historischen Rathaus.

Eine Anwohnerin habe bis zu 3000 Fahrzeuge pro Tag gezählt, die auf dieser schmalen Straße gefahren sind, berichtet der Stadtchef.

Der Grund: Navigationssoftware wie Google Maps. Weil die Hauptzubringerstraße zur Autobahn - die B 178 - seit vielen Jahren nicht fertiggestellt ist und erst fünf Kilometer entfernt von der Autobahn beginnt, müssen Laster und Autos andere Wege nehmen.

Trotz einer existierenden Umfahrung leiten Google Maps & Co. den Verkehr dabei mitten durch das kleine Weißenberg.