"Ganz besonderer Tag": Ottendorf-Okrilla bekommt endlich einen echten Ortskern

Ottendorf-Okrilla - Ottendorf-Okrilla steht vor einem historischen Wandel. Wo einst graue Betonreste das Ortsbild prägten, soll bald ein lebendiges Zentrum entstehen – mit Wohnungen, Schulen, Rathaus und viel Grün. Bürgermeister Rico Pfeiffer (51, parteilos) spricht von einem "ganz besonderen Tag".

Bürgermeister Rico Pfeiffer (51, parteilos) freut sich zusammen mit Architekt Manuel Bäumler (54, r.) über die Pläne. © Eric Münch

Zahlreiche Sitzungen, unzählige Gespräche und ein aufwendiges Werkstattverfahren später steht der Gewinner des städtebaulichen Wettbewerbs fest: das Büro Schellenberg + Bäumler Architekten.

Ihr Entwurf überzeugte: eine offene Ortsmitte rund um den alten Schornstein, mit einer autofreien Promenade vom Bahnhof Süd bis zum Rathaus. "Unser Ansatz war, die neue Mitte aus dem Ort heraus zu entwickeln", erklärt Architekt Manuel Bäumler (54). "Vieles, was eine Mitte braucht, ist bereits da. Wir wollen es nur sichtbar machen."

Das Konzept sieht 400 bis 500 Wohneinheiten vor, dazu Sporthalle, neues Rathaus, Grund- und Oberschule. Auch ein Aparthotel an der B97 ist geplant – für Besucher und Beschäftigte der boomenden Chipindustrie im Dresdner Norden. Die Gemeinde hatte das 11,6 Hektar große Areal des ehemaligen Betonwerks für rund zwei Millionen Euro erworben.

"Bisher sind viele Versuche am finanziellen Rahmen gescheitert", erinnert sich Bürgermeister Pfeiffer. "Aber jetzt stehen wir vor einem Ergebnis, das als Erfolg bezeichnet werden kann. Mit diesen Entwürfen entsteht Aufbruchsstimmung. Wir schaffen ein lebendiges Zentrum."