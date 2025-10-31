Ottendorf-Okrilla vor historischem Wandel: Das steht dem Ort bevor

Ottendorf-Okrilla - Ottendorf-Okrilla steht vor einem historischen Wandel. Wo einst graue Betonreste das Ortsbild prägten, soll bald ein lebendiges Zentrum entstehen – mit Wohnungen, Schulen, Rathaus und viel Grün. Bürgermeister Rico Pfeiffer (51, parteilos) spricht von einem "ganz besonderen Tag".

Ottendorf-Okrillas Bürgermeister Rico Pfeiffer (51, l., parteilos) hat gut Lachen, Architekt Manuel Bäumler (54) ebenso. © Eric Münch

Zahlreiche Sitzungen, unzählige Gespräche und ein aufwendiges Werkstattverfahren später steht der Gewinner des städtebaulichen Wettbewerbs fest: das Büro Schellenberg + Bäumler Architekten GmbH.

Ihr Entwurf überzeugte: Eine neue, offene Ortsmitte rund um den alten Schornstein, mit einer autofreien Promenade vom Bahnhof Süd bis zum Rathaus.

"Unser Ansatz war, die neue Mitte aus dem Ort heraus zu entwickeln", erklärt Architekt Manuel Bäumler (54). "Vieles, was eine Mitte braucht, ist bereits da. Wir wollen es nur sichtbar machen."

Das Konzept sieht 400 bis 500 Wohneinheiten vor, dazu eine Sporthalle, ein neues Rathaus, eine Grund- und eine Oberschule. Auch ein Aparthotel an der B97 ist geplant – für Besucher und Beschäftigte der boomenden Chipindustrie im Dresdner Norden.