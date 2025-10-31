Verstoß gegen das Gesetz? Sächsische "Tiger-Queen" muss doch nicht ins Gefängnis

Eilenburg/Schkeuditz - Die "Tiger-Queen" Carmen Zander (52) muss nicht ins Gefängnis. Das hatte am Donnerstag das Amtsgericht Eilenburg entschieden. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie ihre Tiere kommerziell zur Schau gestellt hat, obwohl das verboten ist.

Die gefeierte Dompteurin lebt mit ihren Tieren in Dölzig. (Archivbild) © Lutz Brose

Das Verfahren gegen Zander wegen zwei Verstößen gegen das Naturschutzgesetz wurde eingestellt. Ihr hätte bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren gedroht.

Die international bekannte Dompteurin hat seit 2022 keine Erlaubnis mehr ihre Tiere kommerziell auftreten zu lassen. Trotzdem soll sie es gemacht haben.

Die Staatsanwaltschaft bezog sich dabei auf die Internetseite der 52-Jährigen, wo sie Werbung für das Streicheln von Tigern gegen Bezahlung gemacht haben soll. Außerdem soll sie zu Ostern dieses Jahr eine Show auf ihrem Grundstück eingeladen haben. Der Eintritt kostete 20 Euro.

Zander und ihr Verteidiger begründeten, dass sie aus einer Notlage heraus handelte. Das Verfahren gegen die "Tiger-Queen" wurde eingestellt. Als Auflage soll sie aber 1000 Euro an den Tierschutzverein in Wurzen spenden.