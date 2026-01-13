Personal sitzt wegen Glatteis zu Hause fest: Auf dieser Strecke in Sachsen fallen alle Züge aus

Neustadt (Sachsen) - Das Glatteis verhindert am Dienstagmorgen, dass Bahn-Mitarbeiter sicher ins Stellwerk in Neustadt ( Sachsen ) gelangen können. Der Zugverkehr entfällt deshalb.

Weil das Stellwerk in Neustadt (Sachsen) bisher nicht besetzt werden kann, entfallen die Züge nach Sebnitz und Dürrröhrsdorf. (Symbolfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Der Fahrdienstleiter für das Stellwerk in Neustadt (Sachsen) kann wegen Glatteis seinen Weg zur Arbeit und somit auch seinen Dienst nicht antreten, wie die Deutsche-Bahn-Tochter "DB InfraGO" mitteilte.

Weil der für die Signal- und Weichenstellung erforderliche Bahn-Mitarbeiter bisher nicht sicher zu seinem Arbeitsplatz gelangen konnte, geht auf zwei Bahnstrecken gar nichts mehr.

So entfällt aktuell die Zuglinie RB71 zwischen Neustadt (Sachsen) und Dürrröhrsdorf sowie zwischen Neustadt (Sachsen) und Sebnitz. Das Stellwerk soll erst gegen vormittags wieder besetzt sein.

Nicht die Mitarbeiter, dafür aber die Züge selbst litten dagegen auf der Bahnstrecke zwischen Dresden und Schöna unter den eisigen Temperaturen.