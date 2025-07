Pflegeheim-Kosten steigen in Sachsen um 190 Euro

Dresden - Die Pflege in einem Heim ist in Sachsen erneut teurer geworden: Im ersten Jahr müssen pro Monat im Schnitt 2854 Euro aus eigener Tasche gezahlt werden, im vergangenen Jahr waren es 190 Euro weniger.

Alles in Kürze

Eine Seniorin sitzt in einem Pflegeheim in ihrem Zimmer. Die monatlichen Kosten für einen Heimplatz stiegen in Sachsen innerhalb eines Jahres um durchschnittlich 190 Euro. © picture alliance/dpa

Im bundesweiten Vergleich liegt der Freistaat damit aber noch unter dem Schnitt, der bei 3108 Euro liegt. Das zeigen Daten des Verbands der Ersatzkassen.

Die Kosten setzen sich aus drei Komponenten zusammen: Kosten für die Pflege, für Investitionen sowie für Unterkunft und Verpflegung. Eingerechnet sind bereits die Zuschüsse der Pflegekassen.

Im Länder-Vergleich am teuersten war die Pflege im ersten Jahr im Heim zum 1. Juli in Bremen mit durchschnittlich 3449 Euro im Monat und in Nordrhein-Westfalen mit 3427 Euro.