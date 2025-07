Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm: Bald Pflicht, Verfahren fehlt

Chemnitz/Boxberg - Kreislaufwirtschaft: Ab 2029 wird die Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm verpflichtend. Bisher gibt es dafür jedoch noch kein etabliertes Verfahren. Dennoch laufen überall in Sachsen Vorbereitungen.

Noch geht im Kraftwerk Boxberg Braunkohle durch den Schornstein. Künftig soll am Standort eine Verbrennungsanlage ausschließlich für Klärschlamm entstehen. © IMAGO/Andreas Franke

In Boxberg (Kreis Görlitz) und Chemnitz entstehen sogenannte Monoverbrennungsanlagen, in denen nur Klärschlamm verbrannt wird. Aus der zurückbleibenden Asche kann dann Phosphor gewonnen werden, der in Form von Phosphaten für die Düngemittel- und Tierfutterproduktion alternativlos ist.

Nach Angaben der Uni Braunschweig fallen jährlich bundesweit zwei Millionen Tonnen Klärschlamm an. Bisher landen sie auf der Deponie oder werden einfach in Kraftwerken mit verbrannt.

Auf die neue Klärschlammverordnung stellen sich auch die Abfallentsorger ein. Nach Angaben des Statistischen Landesamts erhöhte sich die durch Monoverfahren behandelte Menge an Klärschlamm in den letzten Jahren deutlich.

Danach stieg die Menge von knapp 1500 Tonnen im Jahr 2021 auf rund 27.000 Tonnen Trockenmasse zwei Jahre später.