Überleben im Weltall dank sächsischer Forschung?

Dresden - Wie können Menschen dauerhaft im All und auf anderen Himmelskörpern leben? An dieser futuristisch klingenden Frage arbeiten auch Wissenschaftler in Sachsen . Vor allem die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln steht im Mittelpunkt der hiesigen Forschung.

Laura Nousch vom Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme arbeitet an einem Brennstoffzellensystem, das die Stromversorgung für einen Messroboter liefert, der auf einem Eismond des Saturns landen soll. © Robert Michael/dpa

Gewächshäuser auf dem Mond, in denen Tomaten oder Gurken wachsen? 3-D-gedruckte Bauteile aus Mondsand? Was nach Science-Fiction klingt, ist für Sachsens Forschungseinrichtungen kein fernes Zukunftsbild.

"Längere Aufenthalte von Menschen im Weltraum werden kommen. Deren Versorgung ist daher ein Thema, an dem wir bereits heute forschen", sagt Martin Kunath vom Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden.

Sachsen könne bei Weltraum-Innovationen viele Kompetenzen einbringen, betont der Experte. Dazu gehörten sogenannte Hochleistungswerkstoffe, Teile für Mikroelektronik oder Kommunikationssysteme.

Das seien klassische Stärken sächsischer Forschungseinrichtungen. Das IKTS konzentriert sich auf Keramische Werkstoffe. "Die Eigenschaften von Keramik sind hohe mechanische Festigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschocks, Strahlung, Hitze", erläutert Kunath.