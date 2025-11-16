Lehrermangel! Jetzt sollen die Studenten in Sachsen ran

Das Pilotprojekt "Alternative Lehramtspraktikum" (kurz: ALSO) startete im vergangenen Schuljahr erfolgreich in Ostsachsen. Nun wird es ausgeweitet.

Die Lehrerausbildung in Deutschland ist dringend reformbedürftig. Die Studenten sollten im Rahmen ihrer Ausbildung mehr Praxiserfahrungen sammeln und nicht jahrelang nur Pädagogik und Theorie im Hörsaal pauken, fordern Bildungsexperten und -politiker. Sachsen geht da mutig voran. Das Pilotprojekt "Alternatives Lehramtspraktikum" (kurz: ALSO) startete im vergangenen Schuljahr erfolgreich in Ostsachsen. Nun wird es ausgeweitet.

Priszcilla Papp (19) und Felicitas Böhme (20, v.l.) studieren, um Lehrerinnen werden zu können. Das Praktikum an der Goethe-Oberschule in Breitenbrunn im Erzgebirge bestärkt sie in diesem Wunsch. © Uwe Meinhold "Die Herausforderung im Unterricht besteht darin, auf jedes Kind individuell einzugehen", fasst Lehramtsstudentin Felicitas Böhme (20) ihre ersten Erfahrungen zusammen. Sie ist eine von insgesamt vier Studentinnen der TU Dresden, die seit November ein sogenanntes Alternatives Lehramtspraktikum an der Goethe-Oberschule in Breitenbrunn absolvieren. "Die Arbeit mit den Kindern in der Schule erfordert ganz andere Kompetenzen als das Lernen in der Uni", ergänzt ihre "Kollegin" Priszcilla Papp (19). Die angehende Lehrerin für Musik und evangelische Religion fand zu Praktikumsbeginn die Lautstärke in einem Klassenraum "gewöhnungsbedürftig". Sachsen Milliarden-Investition in 400 Meter Tiefe: So soll der Lithium-Abbau im Erzgebirge funktionieren Binnen kürzester Zeit hat sich das geändert. Nun fühlt sie sich in der Oberschule im Erzgebirge pudelwohl.

An der Goethe-Oberschule Breitenbrunn widmet man sich mit besonderer Hingabe der Förderung von Talenten im Bereich Musik, Kunst und Sport. © Uwe Meinhold

Direktor Carsten Mai (r.) führte Minister Conrad Clemens (42, CDU, l.) durchs Schulhaus. Mai ist dankbar, dass seine Schule bei dem Projekt mitmachen kann. © Uwe Meinhold

"Alternatives Lehramtspraktikum" ein Gewinn für alle Seiten?

Landeselternsprecher Ronald Lindecke (56) ist ein Fan des ALSO-Projektes. Die Professorin für Erziehungswissenschaft, Anke Langner (46), ist dafür an der TU Dresden verantwortlich. © Uwe Meinhold Beiden Studentinnen hat dieser Praxiseinsatz nach wenigen Tagen gezeigt, dass ihre Studienwahl richtig war. Felicitas Böhme: "Ich fühle mich hier bestätigt. Die Arbeit mit den Kindern macht mir sehr viel Spaß." Das freut Anke Langner (46) sehr. Die Professorin für Erziehungswissenschaft lehrt an der Technischen Universität Dresden und ist verantwortlich für das ALSO-Projekt. Ziel des Projekts ist es, Studium und Schulpraxis zu verzahnen und so die Studierenden besser auf den Lehrerberuf vorzubereiten. Immer freitags sind Lehramtsstudenten der TU Dresden in Schulen, um Fünftklässler zu unterrichten. Sachsen Neue Zahlen zur Sachsen-Population: 35 Rudel und eine einsame Wölfin "Das ist ein Gewinn für alle Seiten. Ich bin Professorin Langner sehr dankbar für ihre Initiative, das Studium aus der Uni hinauszutragen", sagt Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU).

Kultus-Minister Clemens hofft, dass das Projekt zum Regelfall in Sachsen wird

Lehramtsstudentin Kimberley Dietz (20) übte mit Fünftklässlern spielerisch Mathe. Die Schüler wogen Steine ab und lernten dabei Maßeinheiten. © Uwe Meinhold Sein Haus fördert zusammen mit dem Wissenschaftsministerium das ALSO-Projekt, das seit diesem Schuljahr ausgedehnt wird auf die Landkreise Erzgebirge und Sächsische Schweiz/Osterzgebirge. Zudem erhöhte sich die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 40 auf über 100. Kultusminister Clemens: "Wir wollen, dass das Projekt zum Regelfall in Sachsen wird. Studenten sollen sich dafür entscheiden können." Nicht nur in Breitenbrunn werden große Hoffnungen in das Projekt gesetzt. Es könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass junge Lehrer sich für den ländlichen Raum und nicht für eine Großstadt entscheiden, wenn sie fertig sind mit der Ausbildung. "Klebeeffekt", nennt das Clemens. Der frühzeitige Kontakt mit dem Unterrichten könnte zudem Studenten motivieren und die hohen Abbrecherquoten an den Unis reduzieren. Nicht zuletzt profitieren Schüler und Schulen, die unter Lehrermangel leiden, vom Einsatz der Studenten. Landeselternsprecher Ronald Lindecke (56) ist Feuer und Flamme für die ALSO-Idee: "Wir brauchen Mut, in schwierigen Zeiten neue Wege zu gehen. Wir müssen alte Zöpfe abschneiden und Strukturen durchbrechen - für unsere Kinder. Für unsere Zukunft."

Lob und Kritik am Pilotprojekt

René Michel (35) ist Vize-Vorsitzender des Sächsischen Lehrerverbandes. © Steffen Füssel Gewerkschaften und Verbände begrüßen grundsätzlich Maßnahmen, welche die Schulversorgung abseits der Großstädte stärken und Unterrichtsausfall begrenzen. Die Kultus-Versuche, das Lehramtsstudium zu reformieren, begleiten sie aber kritisch. Burkhard Naumann (38) übt als Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Kritik an der Betreuung der Studenten im Praktikum. "Die sollte unbedingt deutlich verbessert werden. Die Unis müssen dafür besser ausgestattet werden, um das leisten zu können." Er sorgt sich, dass Studenten allein gelassen werden, wenn sie einen "Praxisschock" erleiden. Naumann: "Die Lehrer vor Ort sind zu überlastet, um die Studenten dann zu betreuen. Statt solcher Leuchttürme brauchen wir mehr Unterstützung der Unis." René Michel (35) ist Erster Stellvertreter des Landesvorsitzenden des Sächsischen Lehrerverbandes. Ihn stört: "Statt 100 Schulen mit Praktikanten zu versehen, wird bei ALSO in Gruppen von bis zu fünf Studierenden das Praktikum absolviert. Somit erhalten 80 Schulen keine Praktikanten." Er will belegt haben, dass Studierende tatsächlich so für den ländlichen Raum begeistert werden können. Zudem missfällt Michel die Kostenstruktur des Angebotes. In puncto Praktika spricht sich der Verband dafür aus, dass es für Studierende Pflicht wird, je ein schulartfremdes und ein Praktikum im ländlichen Raum zu absolvieren.

Burkhard Naumann (38) ist Landeschef der GEW. © Thomas Türpe

