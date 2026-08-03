Hitzewellen verderben Start in die Pilzsaison: Experte glaubt an versöhnlichen Spätsommer

Syrau - Sommersteinpilze, Rotkappen und Wiesenchampignons hätten jetzt eigentlich Saison. Doch der fehlende Regen verdirbt Pilzsammlern in Sachsen in diesem Sommer den Spaß. Jetzt ruht die Hoffnung auf einem feuchten Spätsommer.

Laut Pilzberater Steffen Schmidt bleiben die Körbe vorerst leer. Es braucht längere Regenphasen. © privat

Zu sagen, es gäbe Pilze, wäre vermessen, meint Steffen Schmidt, Pilzsachverständiger und Betreiber einer Pilzschule im Vogtland.

Die Trockenheit sei in diesem Jahr nahezu überall ein Problem. Lediglich das Erzgebirge sei zuletzt eine Enklave gewesen, in der sich noch Pilze finden ließen, berichtet Schmidt. Auch die große Hitze bekomme den Pilzen nicht. "Wenn sich ein Pilz aus dem Boden quält, ist er am nächsten Tag schon vertrocknet."

Sehr ungünstig sei, dass es in diesem Jahr oft nur lokal begrenzte Niederschläge gegeben habe. Schmidt: "Früher hatten wir Landregen, heute sind es alles kleine begrenzte Regengebiete."

Das führe dazu, dass Pilzsucher womöglich an einer Stelle fündig werden könnten, während schon wenige Kilometer entfernt nichts zu holen sein.