Pisten-Hatz und Malle-Party: Sachsens Skigebiete mit Finale und Winter-Bilanz

Eibenstock/Altenberg - In Sachsen steuern nun auch die letzten Skigebiete auf das Finale zu. Vielerorts fällt die Bilanz nach einem schneereichen Winter positiv aus.

Andrang in Altenberg - an Wochenenden war er fast zu groß. (Archivbild) © picture alliance/dpa

Der Frühling bricht sich seit Wochen bis in die Berge Bahn, doch in Eibenstock im Erzgebirge wird nach wie vor Ski gefahren. "Auf alle Fälle am Wochenende bei vorhergesagtem schönen Wetter und einer guten Schneeauflage", sagt der Chef der Skiarena, Stefan Uhlmann.

Das Skifahren könnte hier am Adlerfelsen sogar bis Ostern möglich sein. Uhlmann spricht von einer erfolgreichen Saison: "Es lief hervorragend, mit bisher mehr als 110 Öffnungstagen." Seit Ende November sei das Skigebiet durchgehend geöffnet gewesen.

In Altenberg im Osterzgebirge stehen die Lifte bereits still. Doch auch hier habe ein nahezu durchgehender Skibetrieb bis Anfang März geherrscht, berichtet Manuel Püschel von der Ski- und Rodelarena. Mit fast 100 Skitagen zählt das Gebiet ebenfalls zu den Gewinnern des Winters.

Neben ausreichend Kälte und Naturschnee sei dies auch durch den Einsatz der sieben Schneekanonen und 15 Schneelanzen möglich gewesen, so Püschel. Altenberg bereitet sich nun auf die Sommersaison vor - am 30. März soll die Sommerrodelbahn öffnen.