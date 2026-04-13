Podest erinnert an ehemaliges Denkmal

Wilsdruff - Vor fünf Jahren wurde Wilsdruffs größtes Denkmal, der Wilsdruffer Funkturm, gesprengt.

Vereins-Chefin Sabine Neumann (44) und Stellvertreter David Meyer (40) freuen sich, dass zumindest ein Stück Geschichte des Funkturms erhalten werden konnte. © Steffen Füssel

Der 153 Meter hohe Rohrmast galt für die Einheimischen als das markanteste Aushängeschild der Stadt.

Nun wurde das gerettete Original-Einstiegspodest auf der Hühndorfer Höhe am Samstag feierlich unter dem Motto "Im Herzen wirst du immer funken" eingeweiht.

Das Podest stammt vom früheren Sendemast und war bei der Sprengung 2021 beschädigt worden, sodass eine Wiederverwendung ausgeschlossen war.