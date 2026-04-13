Podest erinnert an ehemaliges Denkmal

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Vor fünf Jahren wurden der Wilsdruffer Funkturm gesprengt. Ein Podest erinnert nun an das Denkmal.

Von Jacqueline Grünberger

Wilsdruff - Vor fünf Jahren wurde Wilsdruffs größtes Denkmal, der Wilsdruffer Funkturm, gesprengt.

Vereins-Chefin Sabine Neumann (44) und Stellvertreter David Meyer (40) freuen sich, dass zumindest ein Stück Geschichte des Funkturms erhalten werden konnte.
Vereins-Chefin Sabine Neumann (44) und Stellvertreter David Meyer (40) freuen sich, dass zumindest ein Stück Geschichte des Funkturms erhalten werden konnte.  © Steffen Füssel

Der 153 Meter hohe Rohrmast galt für die Einheimischen als das markanteste Aushängeschild der Stadt.

Nun wurde das gerettete Original-Einstiegspodest auf der Hühndorfer Höhe am Samstag feierlich unter dem Motto "Im Herzen wirst du immer funken" eingeweiht.

Das Podest stammt vom früheren Sendemast und war bei der Sprengung 2021 beschädigt worden, sodass eine Wiederverwendung ausgeschlossen war.

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Zumindest ein Überbleibsel des Original-Funkturms konnte nun feierlich eingeweiht werden.
Zumindest ein Überbleibsel des Original-Funkturms konnte nun feierlich eingeweiht werden.  © Steffen Füssel
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Der Förderverein "Funkturm Wilsdruff e. V." hatte das Stück rechtzeitig vor der Verschrottung gesichert.

Mit der feierlichen Eröffnung soll eine Erinnerung an den ehemaligen "Wilsdruffer Bleistift" geschaffen werden.

Titelfoto: Steffen Füssel

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