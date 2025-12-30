Experte erklärt die verheerende Wirkung: Darum sind "Polen-Böller" so gefährlich

Dresden - Für viele Sachsen beginnt das neue Jahr im Krankenhaus: Immer wieder führt Feuerwerk zu schweren Verletzungen, die für manche Menschen tödlich enden. Darum warnt das Landeskriminalamt und zeigt auf drastische Weise, was selbst kleine Böller anrichten können und worauf man dringend achten sollte.

Entschärfer Axel Brehm (52) zeigt, wie eine Kugelbombe eine Platte durchschlägt. © Steffen Füssel

Sie werden gerne als "Polen-Böller" und verboten bezeichnet, doch so einfach ist das nicht: "Wir haben ein europäisches Sprengstoffrecht, kein deutsches", sagt Axel Brehm (52), Entschärfer beim Landeskriminalamt. Heißt, was in Polen und Tschechien erlaubt ist, ist auch bei uns erlaubt. Aber nicht für jeden.

Brehm zeigt einen "Dum Bum"-Böller: "Das ist ein normaler Feuerwerkskörper der Kategorie F4", erklärt er. Wer diesen benutzen will, braucht dafür eine Genehmigung. Gleiches gilt für F3. Lediglich F2 darf ab 18 Jahren jeder zünden.

Der Unterschied zwischen dem "Dum Bum" und einem deutschen Böller ist der Sprengstoff darin: Sind die deutschen Knallkörper mit Schwarzpulver geladen, sind es beim "Dum Bum" fünf Gramm Blitzknallsatz. Eine Schaufensterpuppe macht deutlich, was das bedeutet:

"Wir haben die Knochenstruktur nachgebildet und die Hand aus ballistischer Seife hergestellt", sagt der Experte.