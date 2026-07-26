Porzellanmanufaktur Meissen: Hier wird schon an etwas gedacht, das im Hochsommer kaum jemanden beschäftigt

Meißen - In der Zeichenschule der Porzellanmanufaktur Meissen weihnachtet es schon. Die Porzellanmaler-Azubis des ersten und zweiten Lehrjahres zeichnen Tannenbäume, Orangen, Rehe, Zuckerstangen und Pfefferkuchen. Mitten im Sommer arbeiten sie an Entwürfen für den Adventskalender der Manufaktur! Er ist auf 1000 Stück limitiert und erscheint im Oktober.

Ausbildungschefin Manuela Hannß (52) gibt Tipps, leitet an und motiviert. © Eric Münch

"Viele Jahre gab es einen Jahreskalender mit Blumen. Aber wir wollen natürlich die Ausbildung auffrischen und moderner gestalten", sagt Ausbildungs-Chefin Manuela Hannß (52).

2025 erschien der erste Adventskalender - das Titelbild malte Thorid Bachmann (21). In diesem Jahr zeichnet sie - zusammen mit den knapp zehn Azubis des ersten und zweiten Lehrjahres - mit einem feinen Feh-Haar-Pinsel Entwürfe für die 24 Fensterchen.

Emily Schock (21) setzt das Hauptmotiv um, das sich um ein süßes blaues Füchslein spinnt. "Das ist schon eine große, tolle Aufgabe. Meine Mama, meine Oma und meine kleine Schwester werden einen Kalender bekommen", blickt Emily von den Entwürfen auf. Die Anatomie des Tieres muss sie sich selbst erarbeiten.

Einfacher ist es da bei Blumen - die bringen die Azubis für das Naturstudium selbst mit. Oder bei Vogelmotiven.