26.07.2026 07:36 Artenschutz für den einst gefürchteten Schädling: Die Feldhamster sollen in Sachsen wieder heimisch werden

Ein Projekt des Freistaats setzt sich dafür ein, dass in Nordsachsen in der Nähe von Leipzig bald wieder Hamster in freier Wildbahn leben.

Von Jan Berger

Leipzig - Jahrhundertelang war ein gemeiner Getreidedieb großer Feind der deutschen Bauernschaft: der Feldhamster. Riesige Anstrengungen wurden unternommen, um den Ernteschädling auszurotten - mit Erfolg. Auch in Sachsen konnte 2020 keines dieser possierlichen Tierchen mehr in freier Wildbahn nachgewiesen werden. In einem ehrgeizigen Artenschutzprojekt werden jetzt 12,2 Millionen Euro investiert, um dem Feldhamster zumindest in Nordsachsen das Überleben zu ermöglichen.

Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (55, CDU, 2.v.r.) lässt einen Hamster frei, der Leipziger Zoodirektor Jörg Junhold (62, 2.v.l.) beobachtet das Geschehen. © Lanu Sachsen Vorsichtig öffnet Sachsens Bauernminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (55, CDU) eine hölzerne Transportkiste. Der Leipziger Zoodirektor Jörg Junhold (62) schaut interessiert zu. Durch eine halbtransparente Röhre huscht ein Pelzknäuel in ein vorbereitetes Erdloch in die Freiheit. Im Vorfeld wurde dafür gesorgt, dass der Feldhamster hier nahezu ideale Lebensbedingungen vorfindet. Inzwischen gilt das akut vom Aussterben bedrohte Nagetier als Sympathieträger. Bis in die 1980er-Jahre hinein wurde die Jagd auf den Feldhamster teils noch subventioniert. Sachsen Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth feiern 150-jähriges Jubiläum: Ohne Sachsen geht es nicht Man bekämpfte ihn mit der chemischen Keule, stellte Fallen auf und flutete gezielt seine Baue. Des Weiteren zerstörte die industrialisierte Landwirtschaft seine Lebensbedingungen.

Dieser Hamster beginnt bald ein Leben in der Wildnis. © Lanu Sachsen

Dein tägliches News-Update Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden

Es gab schon frühere Projekte, aber ohne Erfolg

In Nordsachsen wird auf einer großen Fläche "hamsterfreundliche" Landwirtschaft betrieben, damit die charismatischen Feldbewohner ihre natürlichen Lebensbedingungen gestalten können und auch vor Fressfeinden geschützt sind. © DPA Zur Jahrtausendwende verfügte Sachsens Hamsterpopulation lediglich über ein nennenswertes Vorkommen. Doch gerade auf diesen Acker in Wiedemar (Nordsachsen) sollte ein großes Autohaus gebaut werden. Naturschützer fingen 147 Feldhamster ein und siedelten sie mit Erfolg im fünf Kilometer entfernten Grebehna an. Ab 2008 schlossen sich Naturschutzorganisationen unter Federführung des NABU Sachsen zu einer Kooperation zur Rettung des Feldhamsters zusammen. Spenden wurden gesammelt, damit die Bauern in dem Gebiet des letzten Vorkommens überlebensfreundliche Bedingungen schaffen - 2015 beteiligten sich bereits zehn Landwirtschaftsbetriebe an dem Projekt (hamsterschutz-sachsen.de). Sachsens Feldhamster schien gerettet. Sachsen Brand hinterlässt 400 Hektar Wald in Asche: "Es war alles ganz still" - so ging es weiter Doch die Dürren von 2018 und 2019 machten alles zunichte. Der nordsächsische Landrat ließ den Feldhamster 2020 steckbrieflich suchen: Wer immer einen Hamsterbau entdeckt, erhält 50 Euro Finderlohn. Dutzende Privatpersonen machten sich vergeblich auf die Suche. Der charismatische Ackerbewohner war in Sachsen somit unter der Nachweisgrenze.

Der Zoo wurde mit ins Boot geholt

Im Leipziger Zoo wurden unter wissenschaftlicher Begleitung Hunderte Feldhamster gezüchtet, die nun freigelassen wurden. © Zoo Leipzig Statt aufzugeben, holten die Akteure unter dem Motto "Jetzt erst recht!" den Zoo Leipzig mit ins Boot - im Juni 2022 wurde eine Zuchtstation eingerichtet. Direktor Junhold: "Der Schutz der biologischen Vielfalt braucht starke Partnerschaften - und Zoos spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie können bedrohte Arten bewahren, Populationen stabilisieren und damit einen echten Beitrag zur Verbesserung des Gefährdungsstatus auf der Roten Liste leisten." Ein Jahr später entstand ein wissenschaftlich fundiertes Strategiepapier, wie bis 2031 im Raum Delitzsch eine sich selbst erhaltende Feldhamster-Population etabliert werden kann. Das überzeugte auch die Europäische Union, welche das 12,2 Millionen Euro teure Projekt "LIFE4HamsterSaxony" zu 75 Prozent finanziert - den Rest übernehmen das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), das Landratsamt Nordsachsen sowie der Leipziger Zoo.

Der Zoo Leipzig unter der Leitung von Jörg Junhold (62) spielt bei der Hamster-Rettung eine wichtige Rolle. © DPA

Die Hamster vermehren sich!

Der in Freiheit geborene Nachwuchs tappt in die Fotofalle. Wissenschaftler beobachten die Entwicklung der Population. © Zoo Leipzig In einer Pilotphase wurden 2024 und 2025 bereits 250 Hamster ausgewildert, in diesem Jahr kamen 93 Tiere dazu. Bereits wenige Wochen nach der ersten Aussetzung tappten in der Freiheit geborene Jungtiere in die Fotofalle und sahen gesund aus. Ausgehend von den Orten der Auswilderung dürften sich die Tiere inzwischen über das ganze Maßnahme-Gebiet ausgebreitet haben. Die Auswertung einer umfangreichen Kartierung der Hamsterbaue steht derzeit aber noch aus. Ein Großteil der Fördersumme geht an die sieben Landwirtschaftsbetriebe, welche die derzeit 103 Hektar große Schutzfläche bearbeiten. Denn ein hamsterfreundlicher Ackerbau erfordert Abstriche an der Effektivität und dem Ertrag. Nachdem die Bauern der Region vor zwei Jahrzehnten noch große Vorbehalte hatten, sind sie inzwischen ein zuverlässiger Kooperationspartner.

Störche können den Nagern gefährlich werden. © Jan Woitas/dpa

Die Bauern beteiligten sich ebenfalls am Projekt