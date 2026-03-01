PSR-Urgestein wechselt zum MDR

Dresden/Leipzig - Neue Stimme bei Radio MDR Sachsen : Ab März führt Anne Espenhain (46) im wöchentlichen Wechsel mit Thomas Hehde durch das Vormittagsprogramm (Mo.-Fr. 10-13 Uhr).

Die Leipzigerin Anne Espenhain (46) verstärkt ab Montag das Radioteam von MDR Sachsen. © MDR/Marcus Prosch

Sie tritt die Nachfolge von Henriette Schmidt an, die sich Ende 2025 in den Ruhestand verabschiedete.

"Ich bin sehr glücklich, die Hörer mit Ratgebern, Studiogästen, Tipps und Geschichten durch den Tag zu begleiten", freut sich Anne Espenhain, die das Radio-Handwerk von der Pike auf gelernt hat.