Rekordzahlen treffen auf akuten Trainermangel: Fast jeder fünfte Sachse macht Sport im Verein

Dresden/Leipzig - Sport frei! Immer mehr Sachsen sind im Verein aktiv. Der Landessportbund (LSB) vermeldet einen neuen Mitgliederrekord. Gleichzeitig steht der organisierte Sport vor enormen Herausforderungen.

Chris Mellack (28) will als Geschäftsführer vom SV Motor Mickten Menschen für den Sport begeistern und ihnen eine starke Gemeinschaft bieten, in der Engagement Freude macht. © Stefan Häßler

Zu Jahresbeginn sportelten insgesamt 749.547 Personen in sächsischen Vereinen (+3,2 Prozent gegenüber Vorjahr). Insgesamt rund 18,5 Prozent der Bevölkerung sind das - also beinahe jeder Fünfte!

"Diese Entwicklung ist ein starkes Signal für die gesellschaftliche Bedeutung des Sports in Sachsen", freut sich LSB-Präsident Frank Pfeil (65).

Die größten Zuwächse gab es 2025 bei den Erwachsenen (+4,39 Prozent). Kinder und Jugendliche bilden mit 261.419 Mitgliedern die größte Gruppe im sächsischen Sport.

Insgesamt gibt es 61 Großsportvereine (über 1000 Mitglieder). Die populärsten Sportarten in den Vereinen heißen Fußball, Volleyball, Berg- und Gesundheitssport.

Die Freude über das Erstarken des organisierten Sports trüben zwei Tatsachen: Die Zahl der Vereine (insgesamt 4312) schrumpft (-18 im Vorjahr). Die Zahl der Menschen, die in Sportvereinen nach Feierabend ehrenamtliche Arbeit leisten, sinkt.