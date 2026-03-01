In voller Blüte: Zuschendorf zelebriert die Kamelie

Pirna - Wo sind die Schönsten im ganzen Land? Im Landschloss Zuschendorf werden bei der 23. Deutschen Kamelienblütenschau bis 8. März rund 1000 Kamelienblüten in den Schlossräumen präsentiert - und die drei Schönsten prämiert.

Sammlungschefin Magret Scheerer (48) beteiligt sich nicht an der Wahl der schönsten Kamelie - sie könnte sich einfach nicht entscheiden. © Steffen Füssel

Die Schau steht in diesem Jahr augenzwinkernd unter dem "Warum ist eigentlich der Gärtner immer der Mörder?".

"Diese Aussage ist spätestens nach den Krimiromanen von Agatha Christie und Edgar Wallace zu einer beliebten Redewendung geworden", schmunzelt Sammlungsleiterin Magret Scheerer (48).

"Damit möchten wir Besucher neugierig machen."

Ob Giftmord an einer gedeckten Tafel, Kräuterfrau bei der Arbeit oder das "Waffenarsenal" eines Gärtners - verschiedene Szenen illustrieren die Arbeit des Gärtners, der über Gedeihen oder Vergehen von Pflanzen entscheidet und sich mit tödlichen Nebenwirkungen auskennt.