Queerbeauftragte der Bundesregierung fordert mehr Schutz

Berlin/Dresden - Die Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sophie Koch (33, SPD), hat im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin vor einer wachsenden Bedrohung queerer Menschen in Ostdeutschland durch Rechtsextremisten gewarnt.

Die Queerbeauftragte der Bundesregierung warnt vor einer wachsenden Bedrohung queerer Menschen. Sophie Koch (33, SPD) wohnt in Dresden. © Sebastian Willnow/dpa

In Sachsen würden CSDs mit sehr viel Polizeischutz und weiträumig abgesperrten Straßen geschützt, so Koch gegenüber der Rheinischen Post.

"Mein Wunsch war immer, dass sich das an die Lage in westdeutschen Städten angleicht."

Laut einer Online-Umfrage der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen gehen 61 Prozent der Beleidigungen und Bedrohungen bei CSD-Veranstaltungen im Freistaat sowie 45 Prozent der Gewalttaten auf rechte Gegendemonstranten zurück.