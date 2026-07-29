Feldbrand bei Meißen, so groß wie 59 Fußballfelder, greift auf Wald über

Dobra (Thiendorf) - Plötzlich standen die Felder in Flammen: Im Landkreis Meißen musste die Feuerwehr am frühen Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz in Dobra (Thiendorf) ausrücken. Dort waren nicht nur circa 42 Hektar Fläche in Brand geraten. Das Feuer drohte auch, auf ein Waldstück überzugreifen.

Pechschwarze Felder blieben nach dem Brand zurück. © xcitepress/Finn Becker

Insgesamt 75 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten gegen 14.30 Uhr aus. Dabei stießen sie auf eine große Rauchwolke und starken Wind, der dafür sorgte, dass sich die Flammen rasant ausbreiteten, wie Christoph Mier (Gemeindewehrleiter Thiendorf) mitteilte.

Zudem gerieten mehrere Büsche und Bäume des angrenzenden Waldstücks in Brand. Ein Übergreifen der Flammen, und somit ein Waldbrand, konnte laut Mier aber verhindert werden.

Gemeinsam mit Landwirten gelang es den Einsatzkräften demnach, den Großbrand unter Kontrolle zu bringen.

Die zerstörte Fläche entspricht trotz aller Mühe etwa 59 Fußballfeldern.