Erneuerbare Energien: So stehen die Sachsen dazu

Dresden - Nach einer repräsentativen Umfrage des Wirtschaftsministeriums stehen 56 Prozent der Sachsen der Energiewende positiv gegenüber. 14 Prozent lehnen sie ab, 28 Prozent sind unentschieden.

Der Widerstand gegen erneuerbare Energien ist in Sachsen weit weniger groß als gemeinhin angenommen. © DPA

"Die Ergebnisse zeigen klar, dass wir besser erklären, früher einbinden und konkrete Vorteile sichtbarer machen müssen", kommentierte Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD) die Ergebnisse.

Thomas Löser (54, Grüne) forderte, den Ausbau erneuerbarer Energien entschlossener voranzutreiben.

Für die Online-Umfrage wurden im Oktober und November vergangenen Jahres 1500 Teilnehmer von 18 bis 79 Jahren nach Alter, Geschlecht sowie Wohnort in Stadt und Land ausgewählt.