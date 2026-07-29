Erneuerbare Energien: So stehen die Sachsen dazu
Dresden - Nach einer repräsentativen Umfrage des Wirtschaftsministeriums stehen 56 Prozent der Sachsen der Energiewende positiv gegenüber. 14 Prozent lehnen sie ab, 28 Prozent sind unentschieden.
"Die Ergebnisse zeigen klar, dass wir besser erklären, früher einbinden und konkrete Vorteile sichtbarer machen müssen", kommentierte Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD) die Ergebnisse.
Thomas Löser (54, Grüne) forderte, den Ausbau erneuerbarer Energien entschlossener voranzutreiben.
Für die Online-Umfrage wurden im Oktober und November vergangenen Jahres 1500 Teilnehmer von 18 bis 79 Jahren nach Alter, Geschlecht sowie Wohnort in Stadt und Land ausgewählt.
Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums erzeugt Sachsen weiterhin zu wenig Strom aus erneuerbaren Energien - auch im Vergleich zu anderen ostdeutschen Bundesländern.
Der Ausbau von Wind- und Solarenergie sei daher ebenso notwendig wie der Aufbau einer leistungsfähigen Infrastruktur.
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