Rauch-Alarm in Mittelsachsen: Was war hier los?

Leisnig - In Leisnig (Landkreis Mittelsachsen) ist am Mittwochmorgen eine starke Rauchentwicklung mit Sichtweiten unter fünf Metern gemeldet worden. Der Rauch auf dem Feld bildete sich laut Polizei aber nicht durch ein Unglück, sondern aufgrund von Schutzmaßnahmen der Landwirtschaft.

In Leisnig (Landkreis Mittelsachsen) wurde am Mittwochmorgen dichter Rauch gemeldet. Die Polizei klärte zur Ursache auf. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Es wurden Pellets auf dem Feld ausgebreitet und aktiv entzündet, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll der dabei entstehende Qualm die Blüten vor Frost schützen. Durch die Witterungsbedingungen, unter anderem morgendlichen Nebel, habe sich der starke Rauch entwickelt.

Dieser breitete sich nach Angaben der Integrierten Regionalleitstelle Chemnitz bis auf die A14 aus. In der Warnmeldung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist die Rede von einem betroffenen Umkreis von bis zu zehn Kilometern.