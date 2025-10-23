 540

Raus aus dem Regierungsviertel: MP und Minister erklären Politik vor Ort

Mitglieder der sächsischen Regierungsmannschaft zieht es gut ein Jahr nach der Landtagswahl raus aus dem Regierungsviertel.

Von Pia Lucchesi

Auerbach/Dresden - Mitglieder der sächsischen Regierungsmannschaft zieht es gut ein Jahr nach der Landtagswahl raus aus dem Regierungsviertel. Sie schwärmen aus, um im Land ihre Politik zu erklären.

Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (53, CDU) geht auf Tour durch den Freistaat, um sich vor Ort mit Land- und Forstwirten auszutauschen.
Innenminister Armin Schuster (64, CDU) beteiligte sich am Mittwoch in Leipzig an einem Forum zur europäischen Migrationspolitik.

"Grenzenlos?" war der Titel der Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) spricht kommenden Mittwoch in der VHS in Dresden. "Klartext" heißt sein Format. Er wird dort seine Zukunftspläne skizzieren, sich Fragen stellen.

Umwelt- und Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (53, CDU) besucht alle Landkreise und kreisfreien Städte. Seine Tour "ÜbersLand" startet am Montag im Vogtland.

Am Abend wird er dann in der Kulturfabrik Auerbach sprechen (ab 18 Uhr). Breitenbuch: "Ich möchte wissen, wo die sprichwörtliche Säge klemmt, und dann schauen, wie wir sie gemeinsam wieder zum Laufen bringen."

