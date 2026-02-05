Schüler mit Rechenschwäche sollen Ausgleich bekommen

Dresden - Schüler mit einer Rechenschwäche (Dyskalkulie) sollen in Sachsen einen Nachteilsausgleich bekommen. Darauf verständigte sich der Landtag am Mittwochabend in einem Gruppenantrag fast aller Fraktionen.

CDU und SPD bilden im Freistaat eine Minderheitsregierung und sind bei ihren Vorhaben auf Stimmen von BSW, Grünen und Linken angewiesen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

"Jeder Schüler zählt. Ich freue mich über den gemeinsamen Antritt, Schülerinnen und Schüler mit einer besonderen Rechenschwäche gezielt zu unterstützen. Wir werden jetzt zügig die Voraussetzungen dafür schaffen", sagte Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU) der Deutschen Presse-Agentur.

Konkret wird Dyskalkulie künftig als Teilleistungsschwäche anerkannt werden. Zunächst geht es um die erste bis dritte Klasse.

Der Nachteilsausgleich bedeutet, dass betroffene Mädchen und Jungen mehr Arbeitszeit für schriftliche Leistungen, differenzierte Aufgabenstellungen und Platz für Nebenrechnungen bekommen oder von besonderen didaktisch-methodischen Hilfsmitteln profitieren.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) schrieb sich den Erfolg auch auf die eigenen Fahnen. Mit dem Landtagsbeschluss werde ein zentrales Anliegen seiner Fraktion Realität, betonte der Abgeordnete Lars Wurzler.

Damit gebe es nach jahrzehntelanger Unsicherheit ab kommendem Schuljahr endlich verbindliche und rechtssichere Hilfe für Betroffene. Die Anerkennung von Rechenschwäche dürfe kein symbolischer Akt bleiben. "Besonderes Augenmerk muss zudem auch auf höhere Klassenstufen gelegt werden."