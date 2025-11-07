Riesengewinn bei "Aktion Mensch": Sachsen räumen insgesamt 1,1 Millionen Euro ab
Meißen/Bautzen - Gleich zwei Frauen aus Sachsen konnten sich über eine riesige Gewinnsumme der Sonderverlosung der "Aktion Mensch" in Höhe von insgesamt 1,1 Millionen Euro freuen!
Am Mittwoch wurden über 12.000 Teilnehmer der Verlosung glücklich gemacht - darunter auch eine 50-jährige Frau aus dem Landkreis Bautzen. Sie durfte sich über 100.000 Euro freuen! Doch sie war nicht die Einzige.
Eine weitere Frau (46) aus dem Landkreis Meißen gewann sogar eine Million Euro!
Die Aktion Mensch-Lotterie schüttete insgesamt 15 Millionen Euro bei der Sonderverlosung aus - zusätzlich zu den wöchentlichen Ziehungen.
Mit jedem Loskauf werden Förderprojekte der Soziallotterie unterstützt, die das Leben von Menschen mit Behinderung sowie von Kindern und Jugendlichen verbessern. Auch unter den glücklichen Gewinnern aus Sachsen waren Menschen mit Behinderung.
Titelfoto: PR