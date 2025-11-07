Riesengewinn bei "Aktion Mensch": Sachsen räumen insgesamt 1,1 Millionen Euro ab

Meißen/Bautzen - Gleich zwei Frauen aus Sachsen konnten sich über eine riesige Gewinnsumme der Sonderverlosung der "Aktion Mensch" in Höhe von insgesamt 1,1 Millionen Euro freuen!

Über insgesamt 1,1 Millionen Euro können sich zwei Gewinnerinnen aus Sachsen freuen. (Symbolbild) © PR

Am Mittwoch wurden über 12.000 Teilnehmer der Verlosung glücklich gemacht - darunter auch eine 50-jährige Frau aus dem Landkreis Bautzen. Sie durfte sich über 100.000 Euro freuen! Doch sie war nicht die Einzige.

Eine weitere Frau (46) aus dem Landkreis Meißen gewann sogar eine Million Euro!

Die Aktion Mensch-Lotterie schüttete insgesamt 15 Millionen Euro bei der Sonderverlosung aus - zusätzlich zu den wöchentlichen Ziehungen.