Die Blutgräfin war schon da: Radebeuler Villen-Areal wird Freilufttheater

Radebeul - Im Kopf hat er Visionen, in den Armen Bauarbeiter-Muckis und im Herzen trägt er die Liebe zu Kultur und alten Geschichten. Der Dresdner Gastwirt René Kuhnt (56, T1, Kulturwirtschaft, Café Solo, Gasthaus Rennersdorf) ist genau der richtige Mann, um der historischen Villa Kolbe in Radebeul wieder Leben einzuhauchen.

Noch ist die Villa eine Baustelle: René Kuhnt (56) auf der Eingangstreppe. © Foto Koch

Und Kuhnt wartet nicht erst, bis er in einigen Jahren mit der millionenschweren Sanierung fertig ist - diese Woche fand inmitten des maroden Charmes die erste Kulturveranstaltung statt.

Landesbühnen-Schauspielerin Sandra Maria Huimann wandelte als "Blutgräfin" Elisabeth Báthory durch Park und Villa. Rund 50 Zuschauer erlebten Ausschnitte der ungewöhnlichen, schaurig-schönen Inszenierung um die ungarische Adelige, die im Blut von 650 Jungfrauen gebadet haben soll.

"Es ist der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit mit den Landesbühnen", verspricht Kuhnt. Und wartet gleich mit Fakten auf: "2027 wird es im Park die Inszenierung von Shakespeares Sommernachtstraum geben."

Schon für 2026 kündigt er Konzerte mit der Philharmonie und dem Kreuzchor an. Villa und Park haben längst Begehrlichkeiten in der Kulturszenen geweckt.