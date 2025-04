Rotlichtmilieu und Überfall auf Osterbusch in sächsischem Tierpark

Von Lutz Brose

Eilenburg - Seit Tagen schmücken Tierpflegerinnen liebevoll den Tierpark am Mühlgraben, hängen überall Ostereier auf. Schausteller schrauben an Karussell und Glücksrad, damit Besucher am Ostersonntag einen wunderschönen Tag verbringen können. Doch dann passiert etwas Unerwartetes.