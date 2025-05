Denkmalschützer stoppen Hellerauer Starkstromtrasse

Machten gegen die Pläne von SachsenEnergie mobil: Anwohner Torsten Pötschk (54), Tanja Fischer (58) vom Bürgerverein und Stadtbezirksbeirat René Strietzel (47) aus Hellerau. © Petra Hornig

Genau wie die Anwohner befürchtet das Amt Schäden an der Bausubstanz, sollte die geplante Trasse durch die schmalen Straßen Helleraus verlaufen.

In einem Schreiben an Stadtbezirksbeirat René Strietzel (47, CDU), der eine Petition gegen die Pläne eingereicht hatte, verweist die Stadt auf die "zu erwartenden Schäden an den Wohnhäusern" durch die Tiefbauarbeiten.

Das Amt für Denkmalschutz habe das Vorhaben im Bereich des Flächendenkmals daher nicht genehmigt, die ursprüngliche Trassenführung durch die Gartenstadt sei "aktuell ausgeschlossen".

Ein Teilerfolg für Strietzel und seine Mitstreiter: "Das Ergebnis ist absolut erfreulich, wir haben damit einen kleinen Meilenstein errungen."