Rückzahlung der Corona-Soforthilfen: Sachsens Regierung bleibt hart

Dresden - Sachsen bleibt bei der Rückzahlung der Corona-Soforthilfen hart.

Luise Neuhaus-Wartenberg (45, Linke) fordert faire Lösungen bei der Rückzahlung. © Thomas Türpe

Das ergab eine Kleine Anfrage von Luise Neuhaus-Wartenberg (45, Linke).

Sie sieht deshalb die Existenz vieler Solo-Selbstständiger, insbesondere aus dem Kulturbereich, in Gefahr.

Die Politikerin bemängelt, dass die Regierung die Auswirkungen nicht genau beziffern und keine belastbaren Erkenntnisse zu den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Rückforderungen vorlegen kann.

Andere Bundesländer fahren dagegen einen liberalen Kurs. Baden-Württemberg hatte im Februar beschlossen, Rückzahlungen zu erlassen, so die Politikerin.