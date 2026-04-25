Sachsen feiert nächsten "Elbe Day" mit Neuerungen

Torgau - Das Foto vom Handschlag zwischen US-amerikanischen GIs und sowjetischen Rotarmisten am 25. April 1945 auf der zerstörten Elbbrücke in Torgau ging um die Welt. Die Stadt gedenkt dieses Ereignisses alljährlich mit dem "Elbe Day". Dieses Jahr hat sich Torgau etwas Besonderes einfallen lassen.

Vom Schloss Hartenfels aus blickt man direkt auf die Orte des damaligen Geschehens. © imago/imagebroker

Von einem der Türme im Schloss Hartenfels blickt man direkt auf die Orte des damaligen Geschehens. Spezielle Fensterfolien in der dritten Etage des Turms inszenieren jetzt diese Ausblicke ganz neu.

Mit der Smartphone-Kamera können Besucher das Denkmal der Begegnung, den Brückenkopf auf der anderen Elbseite sowie die alte Elbbrücke gezielt im Bild festhalten, informierte die Stadt Torgau. QR-Codes führen zudem auf Internetseiten mit weiteren Infos.

In der Sonderschau "Fairytales" erklingen außerdem bekannte Musikstücke aus den 1930er- bis 1960er-Jahren - vom russischen Volkslied über US-Swing bis zum deutschen Schlager.

Kurze Texte mit weiterführenden QR-Codes ordnen das Gehörte ein. An der Selfie-Station gibt es zum "Elbe Day" passende Verkleidungen.