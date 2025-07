Neue Statistik zeigt: Jeder sechste Sachse kann sich keinen Urlaub leisten

Leipzig - Im Sommer oder in den Ferien mal eine Woche raus aus dem Alltag - das ist für etliche Sachsen unerschwinglich. Besonders davon betroffen sind Alleinerziehende.

Für viele Familien in Sachsen ist es finanziell eine Herausforderung, in den Urlaub zu fahren. © Clara Margais/dpa

Jeder sechste Mensch in Sachsen kann sich nicht einmal eine Woche Urlaub im Jahr leisten. Das geht aus einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes hervor.

Demnach lebten voriges Jahr 16,4 Prozent der Sachsen in einem Haushalt, der sich nach eigenen Angaben finanziell keine Woche Urlaub erlauben kann. 2023 war der Anteil mit 18,4 Prozent noch etwas höher.

Im Vergleich der Bundesländer steht Sachsen damit allerdings besser da als andere.

In Bremen konnten sich vergangenes Jahr 34,2 Prozent der Haushalte keine Woche Urlaub leisten, im Saarland 28,8 Prozent und in Niedersachsen 25,7 Prozent. Bayern lag mit 14,2 Prozent am anderen Ende der Skala.

Bundesweiter Durchschnitt sind 21 Prozent.