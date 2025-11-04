Über "Brandmauern" hinweg: Sachsens Landtag stimmt gegen AfD-Verbotsverfahren

Dresden - Sachsen ist gegen die Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens gegen die AfD . Mit fraktionsübergreifender Mehrheit lehnten CDU , SPD, BSW und natürlich AfD im Landtag einen entsprechenden Antrag der Linken ab. Vorausgegangen war eine leidenschaftliche Debatte, in der selbst Innenminister Armin Schuster (64, CDU) davor warnte, allein aus politischer Überzeugung am Bundesverfassungsgericht ein solches Verfahren zu starten.

Blick in den Sächsischen Landtag: Über ein mögliches AfD-Verbotsverfahren entbrannte eine intensive Debatte. © picture alliance/dpa

Es war der letzte, jedoch brisanteste Tagesordnungspunkt der Landtagssitzung am Donnerstag. Es ging um einen bereits im Mai von der Fraktion der Linken eingereichten Antrag, wonach der Freistaat im Bundesrat und gegenüber der Bundesregierung die Initiative ergreifen solle, ein AfD-Verbotsverfahren auf den Weg zu bringen.

In der Begründung stellte Fraktionssprecher Rico Gebhardt (62) darauf ab, dass die Programmatik der AfD mit der "Menschenwürde-Garantie" des Grundgesetzes unvereinbar sei.

Doch die Linken sollten an diesem Abend eine große Überraschung erleben: Bis auf die Grünen lehnten alle anderen Abgeordneten parteiübergreifend ab. Das Wort "Brandmauer" nahm in der Debatte niemand in den Mund. Stattdessen wurde hart an der Sache argumentiert.

"Eine verfassungsfeindliche Gesinnung allein reicht gerade nicht aus, es bedarf belastbarer, gerichtsfester Nachweise für ein systematisches Vorgehen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und diese Nachweise liegen ... derzeit nicht vor", argumentierte die CDU-Parlamentarierin Susan Leithoff (46).

Für die SPD erklärte Sophie Koch (32), dass noch entscheidende Fragen offen seien und man auch "aus Koalitionsräson" gegen den Antrag stimme.