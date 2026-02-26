Airports, Lotto, blaue Schwerter: In diesen Unternehmen steckt Sachsen mit drin

Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU): "Jede Beteiligungsgesellschaft dient einem wichtigen Landesinteresse." © DPA

"Jede Beteiligung dient einem oder mehreren wichtigen Landesinteressen. Es geht um nichts Geringeres als um das Gemeinwohl des Landes. Ohne die Beteiligungen wäre Sachsen in jeder Hinsicht viel ärmer", ist Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU) überzeugt.

Blick in den frisch erstellten Beteiligungsbericht 2025: Die Zahl der Beteiligungen blieb unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Anteile des Landes an Unternehmen schwanken zwischen rund 1 Prozent (Kreditanstalt für Wiederaufbau/KfW) und rund 77 Prozent (Mitteldeutsche Flughafen AG).

14 Unternehmen gehören vollständig dem Freistaat (u. a. die Wirtschaftsförderung Sachsen, die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen, Sachsen Lotto, die Landesbühnen Sachsen, die Sächsische Staatsbädern und die Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe).

Etwa die Hälfte der Firmen erwirtschaftete 2024 Überschüsse. Das waren u. a. die EEX European Energy Exchange AG (Strombörse), die Klassenlotterie der Länder, die KfW und die Sächsische Aufbaubank. Fehlbeträge im einstelligen Millionenbereich wiesen die Messe Leipzig, die Staatsbäder, die Porzellan-Manufaktur Meissen sowie der Staatsbetrieb Schlösser und Gärten aus.