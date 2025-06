26.06.2025 08:15 9.361 Atomenergie spaltet auch Meinungen - Große Debatte um Kernkraftwerk an der Sachsen-Grenze

Das geplante Atomkraftwerk in Tschechien soll 2038 in Betrieb gehen - doch will Sachsen das überhaupt? Im Landtag wurde nun darüber debattiert.

Von Thomas Staudt

Titelfoto: picture alliance/dpa/dpa-Zentral, dpa/Christian Charisius