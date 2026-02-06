Viele Krankschreibungen in Deutschland: Doch Sachsen überrascht

Dresden - Laut Krankenkassen haben die Sachsen im vergangenen Jahr durchschnittlich weniger wegen Krankheit auf der Arbeit gefehlt als zuvor.

Viele Ärzte setzen noch auf die Zettel, auch wenn die Krankschreibung oft digital möglich ist. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Techniker Krankenkasse (TK) mitteilte, lag der Krankenstand 2025 bei 4,95 Prozent und damit unter dem Vorjahreswert von 5,08 Prozent.

Auch die Barmer verzeichnete einen leichten Rückgang. Hier lag der Wert von 2025 mit 6,2 Prozent um 0,1 Prozentpunkte unter dem vom Jahr zuvor.

Häufige Gründe für Fehltage waren demnach Erkältungskrankheiten oder psychische Diagnosen.