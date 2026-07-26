Extra-Radwege für Sachsen dank Fördermillionen

Dresden - Mehr Radwege für Sachsen : Die Staatsregierung wird acht Millionen Euro mehr für Radwege zur Verfügung stellen als ursprünglich geplant.

In Sachsen warten noch viele straßenbegleitende Radwege auf ihre Realisierung oder auf eine Sanierung. © imago/Horst Galuschka

Mit dem Geld können Radwegprojekte umgesetzt werden, die trotz abgeschlossener Planung - aber fehlender Haushaltsmittel - auf der Kippe standen.

Ein Beispiel ist der 2,5 km lange Geh- und Radweg entlang der S 140 zwischen Ebersbach-Neugersdorf und Seifhennersdorf (Kreis Görlitz). Mit rund 3,7 Millionen Euro kann das Projekt nun umgesetzt werden.

Auch die Radwege zwischen Tharandt und Grumbach (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) und zwischen Mylau und Lengenfeld (Vogtland) können jetzt realisiert werden.

Das Geld kommt aus dem Sachsenfonds.