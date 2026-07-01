Sachsens Bauern werden von steigenden Kosten belastet

Leipzig - Sachsens Landwirte rechnen in diesem Jahr mit einer durchschnittlichen Ernte. "Größere Unwetterschäden sind ausgeblieben, und die Regenfälle im Frühjahr verbesserten die Bodenfeuchtigkeit", berichtete der Präsident des Landesbauernverbandes, Torsten Krawczyk (51), zum Ernteauftakt in Doberschütz.

Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (55, CDU, l.) und Michael Haselhoff (37), Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Doberschütz. © dpa/Hendrik Schmidt

Trotzdem bleibe die wirtschaftliche Lage angespannt. Steigende Produktionskosten, zu niedrige Erzeugerpreise und eine aus Sicht des Verbandes unberechenbare Agrarpolitik treiben die Betriebe auf den Abgrund zu.

Viele Landwirte können ihre Kosten durch den Verkauf ihrer Produkte nicht mehr decken.

"Gleichzeitig zeigt das vergangene Jahr, wie leistungsfähig unsere Betriebe sind", erklärt Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (55, CDU).

Mit einem erwirtschafteten Wert von 2,2 Milliarden Euro erzielte die sächsische Landwirtschaft 2025 das beste Ergebnis seit 15 Jahren.

Doch dieser finanzielle Puffer ist inzwischen aufgebraucht. Der Minister versprach den Landwirten, bessere politische Rahmenbedingungen zu schaffen.