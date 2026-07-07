Sachsens Kultusminister will eine Schüler-ID: Was hat es damit auf sich?

Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU) schaut auf die Defizite, um das Schulsystem weiter zu verbessern. © Eric Münch

"Damit wir im deutschen Bildungssystem weiter die Nummer 1 bleiben, müssen wir uns verändern. Wir dürfen nicht stehen bleiben." Die Kompetenzen der jungen Leute nähmen auch im Freistaat ab.

"Der Unterricht muss sich ändern. Er muss moderner werden, aber leistungsorientiert bleiben", betonte Clemens.

Unterricht sollte fächerverbindend sein und könne auch selbstorganisierter werden. "Weniger frontal, nicht ausschließlich auf Wissensvermittlung, sondern mehr auf Persönlichkeit und Kompetenzen ausgerichtet."

Clemens will bei den Schülern selbstständiges, kritisches Denken stärken. "Wenn wir das schaffen, können wir auch unseren Spitzenplatz verteidigen. Unterrichtsentwicklung geht über die bestehenden Strukturen hinaus."