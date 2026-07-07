Verkehr in Grimma rollt: Neuer Tunnel beseitigt historischen Engpass

Grimma - Mit der Fertigstellung des neuen Straßentunnels an der Husarenstraße ist in Grimma ein langjähriges Verkehrsproblem gelöst worden.

Grimmas Oberbürgermeister Tino Kießig (2.v.r.) und Tiefbauamtsleiter Jörg Böttger (M.) mit Vertretern des Ingenieurbüros Klemm & Hensen bei der feierlichen Eröffnung. © Sören Müller

Die bisherige Unterführung unter der Bahnstrecke war durch eine mehr als 150 Jahre alte Gewölbebrücke geprägt, die aufgrund ihrer geringen Breite keinen Begegnungsverkehr zuließ. Auch für Fußgänger und Radfahrer stellte die enge Passage bislang eine Herausforderung dar.

Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts der Deutschen Bahn und der Stadt Grimma entstand östlich neben der denkmalgeschützten Brücke eine neue Eisenbahnüberführung mit moderner Straßenunterführung. Diese ermöglicht künftig einen deutlich leistungsfähigeren und sichereren Verkehrsablauf.

Die neue Unterführung verfügt über zwei Fahrstreifen mit jeweils 3,25 Metern Breite. Ergänzt werden diese durch beidseitige Notgehwege von jeweils einem halben Meter. Mit einer Gesamtfahrbahnbreite von 7,50 Metern bietet der Tunnel ausreichend Platz für den motorisierten Verkehr und sorgt zugleich für eine klare Trennung der verschiedenen Verkehrsarten.

Die historische Gewölbebrücke aus dem Jahr 1866 blieb erhalten. Das denkmalgeschützte Bauwerk wurde umfassend saniert und mit einer neuen Fahrbahnplatte ertüchtigt. Künftig dient die Brücke ausschließlich als sichere Unterführung für Fußgänger und Radfahrer.