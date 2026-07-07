Überraschende Analyse: In Sachsen sind telefonische Krankschreibungen unbedeutend

Dresden - Krankenstand in Sachsen : Die Ersatzkasse Barmer analysierte die Zahlen.

Beschäftigte in Sachsen haben sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 seltener krankgemeldet als im Vorjahreszeitraum, berichtet die Barmer. © DPA

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage (AU) von Erwerbspersonen in Sachsen lag 2025 und 2024 relativ stabil bei 23 Tagen.

Der Anteil der Krankmeldungen von bis zu drei Tagen stieg von 35 Prozent (2021) auf 40,5 Prozent (2025). Aber: Telefonische Krankschreibungen spielen kaum eine Rolle: Ihr Anteil lag bei 0,8 Prozent (2021) und 1,2 Prozent (2023).

"Die hohen Krankenstände in Sachsen lassen sich nicht auf einzelne Ursachen wie die telefonische Krankschreibung zurückführen", betont Sachsens Barmer-Chefin Claudia Beutmann (39).