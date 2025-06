Sachsens letzte Solar-Hoffnung in der Insolvenz

Bis Anfang 2024 lief die Produktion von Solarmodulen bei Meyer Burger in Freiberg. Dann war Schluss - Umzug der Produktion in die USA. Auch dort geht derzeit nichts. © imago/Sylvio Dittrich

Man ringe im Rahmen der laufenden Sanierungsverhandlungen weiterhin um den Erhalt der Standorte, teilte das Unternehmen mit.

Betroffen ist die Solarzellenfertigung in Thalheim bei Bitterfeld - Stichwort: "Solar Valley" - mit 331 Mitarbeitern und der Standort Hohenstein-Ernstthal. Dort arbeiteten nach Unternehmensangaben zuletzt 289 Beschäftigte im Maschinenbau und in der Entwicklung. Das Unternehmen ist wegen der übermächtigen chinesischen Konkurrenz schon seit knapp zwei Jahren in finanzieller Schieflage.

Das 2021 in Freiberg (Mittelsachsen) gestartete Solarmodulwerk wurde Anfang 2024 geschlossen, die Produktion komplett in die USA verlegt, wo Meyer Burger von der Milliardenförderung aus dem "Inflation Reduction Act" (IRA) profitierte. Aber auch dort lief es nicht rund.

Im April dieses Jahres musste Meyer Burger zunächst Kurzarbeit für die Werke in Deutschland anmelden, wenig später dann die Produktion in den USA komplett einstellen.